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بنزيما يحسم مصيره مع المرينجي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-01 | 15:02

بنزيما يحسم مصيره مع المرينجي

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أكد كريم بنزيما لاعب ومنتخب فرنسا بقاءه في النادي الاسباني مشيرا الي أنه لم يفكر ابدا في ترك المرينجي منذ قدومه من ليون.
وقال بنزيما :" عندما يتوجه لي سؤالا في أي وقت ببقاءي أو رحيلي عن ريال مدريد ، الإجابة في كلمة واحدة " باقي " ولن أرحل ابدا عن صفوف الفريق".

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن أطقم الموسم المقبل حيث تم الإعلان عن القميص الأساسي ، قميص التدريب وقمصان الإحماء ، وذلك من قبل مختلف نجوم الفريق من ضمنهم كريم بنزيما.

 

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