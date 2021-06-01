بنزيما يحسم مصيره مع المرينجي

وقال بنزيما :" عندما يتوجه لي سؤالا في أي وقت ببقاءي أو رحيلي عن ريال مدريد ، الإجابة في كلمة واحدة " باقي " ولن أرحل ابدا عن صفوف الفريق".

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن أطقم الموسم المقبل حيث تم الإعلان عن القميص الأساسي ، قميص التدريب وقمصان الإحماء ، وذلك من قبل مختلف نجوم الفريق من ضمنهم كريم بنزيما.