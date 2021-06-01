- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بنزيما يحسم مصيره مع المرينجي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-01 | 15:02
204 مشاهدة
أكد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا بقاءه في النادي الاسباني مشيرا الي أنه لم يفكر ابدا في ترك المرينجي منذ قدومه من ليون.
وقال بنزيما :" عندما يتوجه لي سؤالا في أي وقت ببقاءي أو رحيلي عن ريال مدريد ، الإجابة في كلمة واحدة " باقي " ولن أرحل ابدا عن صفوف الفريق".
وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن أطقم الموسم المقبل حيث تم الإعلان عن القميص الأساسي ، قميص التدريب وقمصان الإحماء ، وذلك من قبل مختلف نجوم الفريق من ضمنهم كريم بنزيما.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا