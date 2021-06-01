برتبة واحدة.. الكاظمي يوافق على ترقية مراتب هذه الفئة (وثيقة)

وقال البياتي، بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، إنه "تم حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على ترقية المراتب الجرحى إلى رتبة واحدة أعلى؛ إكراماً لتضحياتهم وتفانيهم في اداء الواجبات الموكلة إليهم".في ما يلي نص الوثيقة: