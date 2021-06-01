شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتطهير ميناء الصيد بإدكو فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتنفيذ خطة تطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بمركز إدكو بالبحيرة، مع بداية العام المالى الجديد فى شهر يوليو المقبل، ودعوة النائب محمد عبد الله، مقدم طلب إحاطة فى هذا الصدد، حضور الاجتماع المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لوضع الخطة العملية لتطهير وتطوير ميناء الصيد بمشاركة كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن ميناء الصيد بادكو، كانت هناك شركة خاصة تقدمت بعرض لتطهيره مجانا، وذلك تمهيدا لتوليه مسئولية عملية تطهير الميناء بأكمله، ووافقنا بشكل مبدئى، وتواصلنا مع الجهات المعنية للحصول على باقى الموافقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين بشأن عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية بمركز ادكو البحيرة.