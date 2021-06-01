شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بإنشاء مبنى إدارى بمركز شباب فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة بشأن عدم إصدار وزارة الموارد المائية والرى موافقات لبناء مبنى إدارى بمركز شباب الخرمان لقربه من حرم نهر النيل، وعلق المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة والجيزة، قائلا:" فيما يخص موافقات الترخيص فإن الإدارة نفسها لا تملك أن تصدر أية تراخيص، وهذا يكون باعتماد الوزير شخصيا، والوزارة لا تملك سوى بعض الأحواش التي كان يتم تخزين المياه بها، وفيما عدا ذلك الأراضي تابعة لهيئة التعمير".

وقال المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لمياه النيل، أن إدارة وحماية قطاع النيل تنفذ القرارات، وكل مكان على نهر النيل له نظام، ولابد من استثناء من رئاسة الوزراء لاستصدار الترخيص محل الذكر.

وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، ضم صوتها لصوت النائب عبد الوهاب خليل، مقدم طلب الإحاطة، بشأن الحق فى إقامة مبنى إدارى بمركز شباب الخرمان، وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة:" من حق الشباب ممارسة الأنشطة الرياضية ، حتى لا يكونوا فريسة للأفكار المتطرفة".

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للنزول على أرض الواقع للوقوف على انخفاض منسوب مياه الرى بترعة نمرة (5) المارة أمام مجلس مدينة اطفيح مما تسبب في الإضرار بالزراعات وتحمل المزارعين خسائر.