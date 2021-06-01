شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للنواب: سحب الأراضى حال عدم التزام المستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، واستعرض النائب هشام حسين طلب الإحاطة بشأن التعدى على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر من أصحاب الكافيهات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء، قائلا:" هذه الأنشطة بالممشى السياحي غير مناسبة وغير قانونية، وأن الأمر لم يكن مقتصر فى أكتوبر، ووصل الأمر للشيخ زايد".

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في الاشتراطات، مشيرا إلى أن أي مخالفة سيتم إثباتها سيتم التعامل معها على الفور، قائلا: أى زيادة فى الارتفاع أو أى مخالفة للاشتراطات سيتم إزالتها على الفور.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن طرح أراضي في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وتوفير فرص عمل، وتم الحصول على الأراضي دون عمل أي مشروعات.

وطالب سليمان وهدان، تشكيل لجنة لمراجعة عمليات البيع التي تمت في الفترة الأخيرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين والتي حصلوا عليها ولم يتم عمل أي مشروعات حتى الآن، لافتا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة في شأن منح الأراضي، لاسيما وأن هناك عدد كبير يعمل على "تسقيع الأراضي"، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمواجهة المعوقات من الجهات الإدارية في منح الأراضي للمستثمرين.

ومن جهته، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك نسب تنفيذ في الأراضي التي تم تخصيصها بالفعل، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين يتم التعامل معها وفقا للقانون، موضحا أنه بعد مرور مدة السماح 5 سنوات لإنشاء المشروعات وفي حال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل شراء المدد، وسيتم موافاة اللجنة بحجم الأراضي التي تم خصخصتها، وكذلك حجم المشروعات ونسب التنفيذ التي تمت بالفعل، وأن المستثمر في حال عدم الالتزام بكافة الاشتراطات يتم سحب الأراضي على الفور.