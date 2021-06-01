شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى برفع مخلفات تطهير الترع بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى واليسرى على امتداد طول الترعة، وعدم رفع المخلفات واقتصار الأمر على تطهير فقط دون نقل، ينتج عنه انبعاث رائحة كريهة، وتسبب الأمر فى تضرر أهالي كفر حمزة مركز الخانكة محافظة القليوبية، خاصة وان هذه المخلفات وسط الكتلة السكنية، مما قد يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر العام.

وعلق المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، قائلا:" ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى يتم وضعه على جانبى الطريق حتى يتم إعادة استخدامه فى تسوية الجسور بعد ذلك، وفيما يخص الجزء المتواجد وسط الكتلة السكنية سيتم النزول على أرض الواقع لرفع المخلفات، وفيما يخص ترعة كشمير اليسرى، فى شهر يناير السابق تم التنسيق مع الوحدة المحلية".

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة للوقوف على طبيعة الأمر، ومن ثم يتم رفع المخلفات فى الحال بالتنسيق مع الزراعة والرى والوحدة المحلية.