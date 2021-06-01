شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب النائب محمد تيسير مطر يقوم بتطهير وتعقيم مدارس دار السلام والبساتين لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مكتب خدمة المواطنين الخاص بالنائب البرلماني محمد تيسير مطر، من القيام بعمليات تطهير وتعقيم المدارس بدار السلام والبساتين، استعدادا لبداية امتحانات الشهادة الإعدادية، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا.

ووجه "مطر" الشكر للإدارة التعليمية بدار السلام والبساتين على ما تم من تعاون وتنسيق مع أفراد مكتب خدمة المواطنين لتنفيذ الحملة، مؤكدا أن مصلحة الطلاب وسلامتهم هي الأهم، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق النجاح والتفوق في امتحانات نهاية العام الدراسي.