شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولة اغتيال وزير النقل الأوغندي ومقتل ابنته وسائقه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمطر مسلحون سيارة تقل وزيرا وقائدا سابقا بالجيش الأوغندي في محاولة لاغتياله اليوم الثلاثاء، مما أسفر – حسب متحدثة باسم الجيش - عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن أربعة مهاجمين على متن دراجات نارية فتحوا النار على سيارة الجنرال كاتومبا وامالا، وزير الأشغال والنقل في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة سيارة.

وقالت المتحدثة البريجادير فلافيا بايكواسو لرويترز "وقع إطلاق نار... أصيب ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه". وقال كريس باريومونسي عضو البرلمان لقناة (إن.بي.إس) "أصيب بجروح في كتفيه". وذكرت القناة التلفزيونية أن ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة قُتلت أيضا.