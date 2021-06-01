شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحول "ساحة أولمبياد" إلى مركز لتطعيم اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابلغت يوريكو كويكي عمدة العاصمة طوكيو أبلغت برلمان طوكيو ،بوجود رغبة في تحويل متنزه كان من المفترض تخصيصه كساحة مشاهدة عامة لفعاليات الأولمبياد المقبل، إلى مركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية أن كويكي لم تجب على تساؤلات بشأن ما إذا كان متنزه يويوجي سيستخدم أيضا للمشاهدة العامة خلال الدورة الأولمبية التي تنطلق في 23 يوليو المقبل، قائلة إنها ترغب في التركيز على عملية التطعيم. ويخشى النقاد تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا إذا احتشد المئات لمشاهدة فعاليات الأولمبياد عبر الشاشات العملاقة في المتنزه، مثلما كان مقررا.