شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يختطفون 200 تلميذ من مدرسة شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات النيجيرية اليوم الثلاثاء إن مسلحين خطفوا نحو 200 تلميذ في أحدث واقعة من نوعها في مدارس بشمال البلاد الذي يجتاحه العنف، لكنها استبعدت دفع فدية لتأمين إطلاق سراحهم.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية إن الشرطة تحاول اقتفاء أثر الجناة الذين داهموا مدرسة إسلامية في ولاية النيجر بشمال البلاد يوم الأحد.

وأضاف أن طائرة حربية تحلق فوق المنطقة في محاولة لتحديد مكانهم.

وهاجم مسلحون على دراجات نارية المدرسة الواقعة ببلدة تيجينا مساء الأحد. وقُتل شخص بالرصاص وتعرض آخر لإصابات بالغة خلال الهجوم. وذكرت السلطات المحلية أن عدد التلاميذ المخطوفين نحو 200.