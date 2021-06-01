شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح زعيم المافيا يثير أزمة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار إطلاق سراح زعيم للمافيا الصقلية كوزا نوسترا ضجة في إيطاليا. وبحسب تقارير إعلامية، أُطلق سراح جيوفاني بروسكا في روما مساء الإثنين بعد انتهاء عقوبة السجن 25 سنة. وكتبت مجلة ليسبريسو أنه مع ذلك فإنه لا يزال تحت الحراسة وسوف يخضع على مدى السنوات الأربع المقبلة لما يسمى بالحرية تحت الإشراف.

ورد بعض السياسيين الإيطاليين بسخط على إطلاق سراحه. وكتبت فرجينيا راجي عمدة روما التي تنتمي لحزب حركة الخمس نجوم الشعبوي على تويتر: "هذه وصمة غير مقبولة".

كان إطلاق سراح بروسكا أمرا لا مفر منه من الناحية القانونية ، لكنه غير مقبول أخلاقيا، حسبما كتبت مارا كارفانا، وزيرة جنوب إيطاليا المنتمية لحزب فورزا إيطاليا المحافظ.

كان بروسكا يعتبر من المقربين لرئيس المافيا سيئ السمعة سالفاتوري ريينا من كورليوني في صقلية.

وذكرت صحيفة ليسبريسو أنه اعترف ذات مرة بالتورط في هجوم بالقنابل في عام 1992 قتل فيه المحامي وصائد المافيا جيوفاني فالكوني على طريق سريع بالقرب من باليرمو.