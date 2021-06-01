الاستخبارات تطيح بمسؤول 'داعشي' خطر في الانبار

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت عودة احد الارهابيين الخطرين من احد دول الجوار كان مسؤولا عن ادخال العجلات المفخخة الى الانبار وبغداد وكان يقوم بنقل عوائل الدواعش الى سوريا بالتعاون مع شقيقه، كما شغل منصب مسؤول الحسبه قبل التحرير".وبينت، أنه "على اثر تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٣٩ واستخبارات الفوج الثالث منه لمراقبة تحركات الارهابي ودخوله الى المحافظة وتقفي اثره وتحديد مكانه بدقه ومداهمة مكان تواجده في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

