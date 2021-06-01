مؤتمر امني يبحث تقسيم سوق جميلة شرقي بغداد الى أربعة اقسام

وجاء في بيان للقيادة تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وبتوجية من قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم، ترأس اللواء الركن عقيل عبود كاظم، قائد الفرقة الحادية عشر جيش عراقي والعميد الحقوقي هشام خليفة كاظم ، آمر اللواء الرابع فق١ شرطة اتحادية، عقد مؤتمرا امنياً موسعا في مقر الواء الرابع شرطة اتحادية، وبحضور أمري التشكيلات وخلية الاستخبارات والأجهزة الأمنية الساندة وغرفة تجارة بغداد، وعدد من تجار منطقة جميلة ضمن قاطع مسؤلية مدينة الصدر".واضاف ان "المؤتمر تناول مناقشة الملف الأمني وتقسيم سوق جميلة الى أربعة اقسام والأتفاق على نصب الكامرات ونشر قوة استخباراتية مدنية جوالة في السوق"، وتم التأكيد على "المرابطات وتسيير دوريات الشرطة الأتحادية والنجدة".

وتابع البيان ان "الحاضرين اشادوا بدور القوات الامنيه لتسخيرها كافة الامكانيات وتأمين الحماية الكاملة للمواطنين في الفترة الأخيرة التي شهدتها مدينة الصدر".