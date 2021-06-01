مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع برعاية عباس في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مصر الفصائل الفلسطينية لاجتماع برعاية الرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل في القاهرة.

دعوة وجهها الوفد المصري الذي زار غزة بهدف مناقشة ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أرسل وفدا أمنيا إلى الأراضي برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية عدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني في إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعمار القطاع.

وقبل زيارته إلى قطاع غزة التقى "كامل" برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وعقب ذلك، زار اللواء عباس كامل بزيارة غزة للمواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار القطاع.

ورعت مصر مؤخرا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو/أيار الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.