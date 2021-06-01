قصف تركي جديد لقرى شمالي العراق.. إصابة مدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت القوات التركية، الثلاثاء، قصفها لقرى في محافظة دهوك إحدى مدن إقليم كردستان شمالي العراق.

وبحسب التلفزيون العراقي الرسمي، فإن مدنيا كرديا أصيب جراء القصف التركي لإقليم كردستان.

وشنت القوات التركي قصفا استهدف قرى بمحافظة دهوك مما تسبب بإصابة مدني كردي بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مدن إقليم كردستان قصفا بشكل شبه أسبوعي من الطيران العسكري والمدفعية التركية بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في القرى الجبلية داخل الحدود العراقية.

وسجلت الحكومة العراقية عدة احتجاجات على العمليات التي تقوم بها قوات أردوغان داخل أراضيها.

وعلى الصعيد نفسه، كشفت القناة الرسمية العراقية عن قيام شركات تركية بتجاوز الحدود العراقية وشن عمليات واسعة لقطع الأشجار ونقلها إلى داخل الأراضي التركية مما يشكل خرقا للحدود العراقية والتجاوز على أراضيه بمحافظة دهوك.

وكانت قيادة قوات الحدود العراقية كشفت مطلع العام الحالي عن تحركات لنشر القطعات الأمنية وزيادة نقاط التمركز عند المناطق التي يستغلها الجيش التركي للاندفاع بعتاده نحو العمق العراقي.

وفي الـ23 من أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض.

وسبق ذلك التحرك ثلاث عمليات عسكرية بدأت منذ نحو عام وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من سكان القرى الحدودية عند الجانب العراقي فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ومنذ يونيو/حزيران 2020، وحتى مايو/أيار 2021، سلم العراق السفير التركي ثلاث مذكرات احتجاج على التدخلات التركية في شمال البلاد وانتهاك مواثيق حسن الجوار.

ورغم تهديد بغداد بتدويل تلك الخروقات إلا أن أنقرة تواصل شن عملياتها العسكرية وتتقدم بعمق داخل الأراضي العراقية.