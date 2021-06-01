شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طيارين اثنين في حادث تحطم مقاتلة إيرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 يونيو 2021
15:41 مساء
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رويترز
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طيارين اثنين قتلا بعد تعرض طائرتهما المقاتلة للتحطم إثر عطل فني قبل إقلاعها في جنوب غرب البلاد، الثلاثاء.
ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل عن حادث الطائرة «إف-5» الذي وقع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة دسبول. ولم يتضح حتى الآن عمر الطائرة. ولا تزال القوات الجوية الإيرانية تستخدم عشرات الطائرات التي اشترتها من الولايات المتحدة قبل عام 1979.
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