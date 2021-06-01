أوغندا.. مسلحون يقتلون ابنة وزير وسائقه في محاولة لاغتياله

كمبالا-رويترز

قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية: إن مسلحين أصابوا قائداً سابقاً في الجيش ووزيراً حالياً، الثلاثاء، وقتلوا ابنته وسائقه في محاولة لاغتياله.

وكان الهجوم يستهدف الجنرال كاتومبا وامالا الذي يشغل حالياً منصب وزير الأشغال والنقل، ووقع في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا. وقالت المتحدثة البريجادير فلافيا بايكواسو: «وقع إطلاق نار.. أصيب ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه». وذكرت قناة «إن.بي.إس» المحلية أن ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة قُتلت أيضاً.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوباً خلفتها رصاصات في نافذة السيارة. وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم. ومن بين الضحايا عضو في البرلمان وضابط كبير في الشرطة والنائب العام وزعماء كبار وغيرهم.