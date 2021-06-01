شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية 23 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 يونيو 2021
14:50 مساء
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برلين- أ.ف.ب
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 حزيران/يونيو الجاري من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية. وجاء في البيان: «ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد» خلال المؤتمر، مضيفاً أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
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