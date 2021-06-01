شكرا لقرائتكم خبر عن آيسلندا.. تقلّص مساحة أنهر الجليد 750 كيلومتراً مربعاً خلال عقدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريكيافيك-أ.ف.ب

فقدت الأنهر الجليدية في آيسلندا ما يقرب من 750 كيلومتراً مربعاً من مساحتها منذ مطلع القرن الجاري، أي 7% من إجمالي مساحتها، وسط تهديد بزوالها الكامل بحلول 2200 تحت تأثير التغير المناخي، وفق دراسة حديثة.

وفي المحصلة، تراجعت مساحة الأنهر الجليدية الآيسلندية التي تغطي ما يزيد على 10% من البلاد، سنة 2019 إلى 10400 كيلومتر مربع، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة «يوكول» («نهر جليدي» بالآيسلندية) المتخصصة. ومنذ 1890، تراجعت المساحة التي تحتلها الأنهر الجليدية بمساحة تقرب من 2200 كيلومتر مربع، أي 18%. لكن ما يقرب من ثلث هذا التراجع حصل منذ عام 2000، وفق آخر مسح لعلماء الجليد والجيولوجيا والجيوفيزياء في آيسلندا.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن التبدلات في مساحة الأنهر الجليدية في آيسلندا منذ تسعينات القرن التاسع عشر تشكل أثراً واضحاً للتغيرات المناخية.

ولفت هؤلاء إلى أن التغيرات حصلت «بصورة متزامنة تقريباً في مختلف أنحاء البلاد، رغم أن حركات الجليد القوية والأنشطة البركانية تحت الجليد تؤثر في موقع بعض الأجراف الجليدية».

وفي 2014، سجلت آيسلندا زوال أول أنهرها الجليدية المعروف باسم اوكي، تحت تأثير احترار المناخ. ويخشى العلماء أن تزول المتجلدات الآيسلندية البالغ عددها نحو 400، بالكامل بحلول سنة 2200.

وتشكل البحوث المنشورة مساهمة من العلماء الآيسلنديين في التقرير المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المرتقب في 2022. وفقدت الأنهر الجليدية البالغ عددها نحو 220 ألفاً في العالم ما معدله 267 مليار طن من الجليد سنوياً بين 2000 و2019، وهي وتيرة تسارعت بنسبة 30% خلال عقدين وباتت تلامس 300 مليار طن.