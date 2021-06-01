شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتشكيل لجنة لدراسة آلية دعم الصيادين غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بتشكيل لجنة لدارسة ألية لدعم الصيادين غير القادرين، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر ومعاناة الصيادين بأبو قير بمحافظة الإسكندرية في غلق ميناء الصيد وعدم وجود مصدر رزق لهم.

ومن جانبه شدد، ممثل الثروة السمكية، على ضرورة الالتزام باستخراج رخصة الصيد، لتوفير كافة البيانات اللازمة وفى نفس الوقت لسهولة اتخاذ قرار فى صالحهم حال صدور قرارات بغلق الميناء، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصيادين الذين يعملون بدون رخصة، وهذا الأمر يتسبب فى صعوبة حصرهم أو تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

بدوره، قال النائب أبو العباس التركى، مقدم طلب الإحاطة إن عمليات الغلق للميناء تؤثر على بعض الصيادين خاصة الفئات غير القادرة منهم، مما يتطلب وجود آلية لتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم فى إطار التوجه العام للدولة المصرية.