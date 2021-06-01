شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الهجرة للنواب: انتهينا من مسودة مشروع قانون رعاية المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صابر جمعة مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشؤون مكتب الوزيرة، عرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، على مجلس النواب خلال شهر يونيو، وذلك بعد إعداد الوزارة مسودة حوله وعرضها على وزارة العدل، وخوض جولات كثيرة من المباحثات والمناقشات، خاصة وأن ملف الهجرة كان متروك منذ سنوات طويلة، ولهذا أى أمر يخص هذا الملف لابد أن يحصل على الوقت الكافى من التدقيق والمناقشات، وهذا ما تم بشأن مشروع القانون محل الذكر.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حول مصير مشروع القانون، وأن التأخير لا مبرر له، مما يستوجب سرعة البت فى مشروع القانون، خاصة وأن الوزارة هى المنوطة بهذا الملف بكامل تفاصيله، وفلسفة التشريع تهدف لتلاشى بعض الملاحظات فى هذا الملف.

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة فى الملفات وكافة التكليفات وخطة التنمية فيما يخص الوزارة، وخلال الفترة السابقة اتجهت الوزارة للبحث عن توفير حلول بديلة، وذلك من خلال التدريب عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الراهنة، ولكن فى النهاية الوزارة لا تتوقف عن ممارسة أنشطتها تحت اى ظرف.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأشار جمعة إلى أن مبادرة اتكلم عربى كانت تحمل اسم "اتكلم مصرى" ولكن القيادة السياسية كان لها توجيهات بأن تكون مبادرة أعم وأشمل ولهذا تم تغيير الأسم لـ"اتكلم عربى" لتعظيم الاستفادة منها وتكون أعم وأشمل.