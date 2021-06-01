توريد 15 ألف و753 طن قمح إلى الشون والصوامع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القمح الذي جرى توريده للشون والصوامع حتى الآن بلغ 15 ألف و753 طن.

وأشار ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في المحافظة، إلى أنه جرى توريد 3 آلاف و161 طن إلى شون منطقة بورسعيد التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، و12 ألف و592 طن إلى صومعة مطحن شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة.

وأكد على أنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، وتقوم لجان بالمتابعة اليومية، لمواجهة المعوقات والمشاكل التي تعترض المزارعين عند توريد القمح إلى الصوامع والشون المخصصة.