شروط وتفاصيل.. بدء التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، اليوم، فتح باب القبول إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال لأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) عبر الرابط:

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

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