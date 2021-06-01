التعليم تعلن أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية بامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف حجازي، أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا في اللجنة، منعا للتزاحم و تحقيق التباعد الاجتماعي.

وطالب نائب الوزير، الطلاب بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذي سيؤدي فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.​