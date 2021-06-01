التعليم تكشف آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، فإن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا للسادة المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.​