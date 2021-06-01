الفتوى والتشريع: عدم استحقاق الوحدات المحلية القيمة الإيجارية عن محال توقفت بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة، القيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليًا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19-3-2020 حتى 20-9-2020، والتزام المتعاقدين على المحال التي أوقف نشاطها جزئيًا بالأجرة المتفق عليها.

وقالت الجمعية العمومية، إنه في إطار ما وده الدستور الرئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف حماية النظام العام في الدولة الأمن العام الصحة العامة - السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة.

صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة التواجد بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا؛ وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وذلك على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 19-3-2020 حتی 27-9-2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع وهدا بما تقدم، ولما كان الثابت من الواقع المطروح بالأوراق أن قرارارت رئيس مجلس الوزراء المشار إليها بدءًا من قراره رقم (739) لسنة 2020 حتی قراره رقم (1199) لسنة 2020، فرضت الغلق الكامل لنشاط الكافيتريات والكافيهات والمحال التي تقدم التسلية والترفيه والحضانات.

وأشارت، إلى أنه بمطالعة عقود الإيجار وطلبات الإعفاء المرفقة بكتابكم المشار إليه، فقد تبين أن بعضها ورد على أنشطة تم غلقها غلقا كليا، ومن بينها (المنتزهات والحدائق والكافيهات والحضانات) وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم استحقاق الأجرة في تلك الحالة، باعتبار أن هذا الغلق كان خارجاً على إرادة المتعاقدين، بما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة من قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها.

ومن ثم لا تستحق الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلي خلال الفترة من 19-3-2020 حتى 27-9-2020.

أما بالنسبة إلى الأنشطة التي أغلقت غلقا جزئيا فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على استحقاق القيمة الإيجارية، بحسبان أنها لم تشملها القرارات المشار إليها فيما تضمنته من إغلاق كلي، وإنما كانت تعمل جزئيا من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، لاسيما أنه لم يثبت حدوث خسارة فادحة بالحالات المعروضة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الغلق الجزئي.