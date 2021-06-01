5 معلومات عن أول ضحايا الفطر الأسود بالعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - حالة من القلق انتابت المواطنين في العراق، بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود داخل البلاد، والتي جاءت تزامناً مع اعتباره وباء في الهند، بعدما أصاب آلاف المواطنين هناك.

ولم يتم اكتشاف أول إصابة بالعراق بسهولة، حيث لعبت الصدفة دورها في طريقة تشخيصها، لذلك نرصد لكم أبرز المعلومات في التقرير التالي.

كيف اكتشف إصابته بالمرض؟.. 5 معلومات عن أول ضحايا الفطر الأسود

- حالة الوفاة حدثت لرجل دين من مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق، دون الإعلان عن اسمه. - الرجل الراحل تم تشخيص إصابته بالفطر الأسود أثناء استخراج شهادة الوفاة له، وفقاً لبيان أصدره صدام الطويل، مدير عام صحة محافظة ذي قار.

- تم نقل الرجل إلى مستشفى حسين الجامعي، حيث لاحظ الأطباء وجود فطريات في عينه ولكنهم اعتقدوا في البداية أنها مرض آخر، قبل أن يتضح أثناء استخراج شهادة الوفاة إصابته بالفطر الأسود، بحسب مصدر خاص لموقع «البغداد اليوم».

- حدث انفجار في عين الرجل قبل وفاته، كما أوضح مصدر لصحيفة «العراق» الإلكترونية.

- تقرير الوفاة الأولي للرجل كان يشير إلى وفاته نتيجة إصابته بفطر في العين، إلا أن طبيباً مختصاً عاين الرجل، ليكتشف عن طريق الصدفة، أن وفاته حدثت بسبب تعرضه إلى الإصابة بمرض الفطر الأسود، وفقاً لما ذكره مصدر خاص لوكالة «شفق نيوز» العراقية.