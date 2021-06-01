“الصحة العالمية” تربط سلالات كورونا الجديدة بأحرف من الأبجدية اليونانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 12:30 مساءً

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها ستستخدم حروف الأبجدية اليونانية (اللاتينية) بمثابة أسماء لسلالات كورونا الجديدة.

وسيتم إطلاق الأسماء الجديدة على المتغيرات التي تهم أو تثير القلق، من أجل تحديد أسهل وأكثر قابلية للفهم للسلالات الموجودة بالفعل والناشئة من كورونا.

وفقا لنظام الترميز الجديد لمنظمة الصحة العالمية، الذي سيتم تحديثه على موقع المنظمة الإلكتروني، فإن السلالة البريطانية “B.1.1.7” سُميت على الحرف اللاتيني “ألفا”، وأصبحت السلالة الجنوب إفريقية “B.1.351” تحمل الحرف اللاتيني “بيتا”، فيما أعطيت السلالة البرازيلية “P.1” حرف “جاما”، والهندية “B.1.617.2″، الحرف “دلتا”.

الجدير بالذكر أن التسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية الحالية التي سيستمر استخدامها في البحوث، وذلك بحسب “نوفوستي”.