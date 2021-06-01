يوسي كوهين: تمكنّا من التسلل إلى قلب إيران وكشف أسرارها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله أن إسرائيل تمكّنت من التسلل إلى “قلب” إيران وكشف أسرارها.

تعليقات كوهين جاءت خلال حفل وداعه في نهاية فترة خمس سنوات ترأس فيها وكالة التجسّس الإسرائيلية، والتي شهدت توسّعاً كبيراً في الإجراءات السرية ضد إيران، ولا سيما ضدّ برنامجها النووي، شملت اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بالإضافة إلى تفجيرات غامضة في مواقع نووية حساسة.

وقال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي المنتهية ولايته، في وقت سابق، إنه يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة حتى النهاية، موضحاً في كلمته خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة “بار إيلان” الإسرائيلية، أنه يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا.

وأضاف رئيس “الموساد”، أنه حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعدادا للعمل، معتبرا أن النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا، مشيراً إلى أنه “نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية”.

وأشار كوهين إلى أن جهاز الموساد يختص بإدارة معارك مستمرة، موضحا: “نحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام”، على حد وصفه.

الأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من الشهر المقبل، خلفا لـ”كوهين” الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات، وذلك بحسب “العربية”.