نجوم "المنصة 3": مستوى المسلسل "عالمي" ويرتقي بالدراما العربية

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

نظّمت شركة "فيلم جيت" للإنتاج، مساء الإثنين، جلسة عبر تطبيق "زووم" حول الموسم الثالث من مسلسها الإماراتي "المنصة".



أدار الجلسة الناقد الفني والإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، وشارك فيها من أبطال العمل النجوم الإماراتيون أحمد الجسمي ومهيرة عبدالعزيز وياسر النيادي، والفنان السعودي عبدالمحسن النمر، والنجوم السوريون باسم ياخور وشادي الصفدي وميسون أبو أسعد ورهام القصار، بالإضافة إلى النجم التونسي غانم الزرلي.

وتأتي الجلسة قبل ساعات من طرح الموسم الثالث من المسلسل عبر شبكة NETFLIX العالمية وتلفزيون "أبوظبي" في الأول من يونيو/حزيران.