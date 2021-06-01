شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب .. إيقاف عنصرين داعشيين خططا لعملية إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، اليوم الثلاثاء، إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ"داعش" خططا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المغرب وسلامة المواطنين.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن البلاغ أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.