شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ تطعيم الفئة العمرية فوق 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الثلاثاء، إن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر- بيونتيك للوقاية من مرض كورونا.

وقال المكتب: «في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك».

ويظهر إحصاء لـ«رويترز» بشأن كورونا أن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات فايزر-بيونتيك أو سينوفارم أو أسترا زينيكا أو سبوتنيك في.