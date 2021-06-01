انت الان تتابع خبر من جديد نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

أغنية حبك بيقوي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب وطُرحت يوم 28 أيار الماضي، عبر قناة نانسي عجرم في موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

وظهرت نانسي في الفيديو كليب بإطلالة سوداء وتسير إلى جانب شاطئ البحر، وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبى كمان، فى قلبى ساكن فى كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبى مكان، أنا عايشه عمرى عشان أرضيك.. وفى حضنى ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلانى أخاف يا حبيبى عليك".



وما إن طرحت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة حبك بيقوي، إلا وانهمرت الاتهامات عليها بالسرقة من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته طلع النهار التي طرحها قبل سنوات.

العامل المشترك بين أغنية نانسي عجرم ومحمد المجذوب

كما اتهم أحد الصحفيين نانسي عجرم بأنها سرقت لحن كامل من أغنية محمد المجذوب طلع النهار، لأغنيتها الجديدة حبك بيقوي.

والرابط الوحيد بين صناعالأغنيتين هو موزع الأغاني المصري هاني يعقوب، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر الفنان محمد المجذوب أو المتحدث الرسمي باسمه أي بيان تعليقًا على هذا الاتهام.

أغاني اتهمت نانسي عجرم بسرقة لحنها

- عام 2017, هدّد المغني القطري، فهد الكبيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سرقة أغنيته بعيد الشر التي تحدث عن تطابقها لحد بعيد من كلمات وألحان مع أغنية الفنانة نانسي عجرم والتي طرحت بعنوان خراب بيوت

وقال المغني القطري، في تغريدة نشرها بحسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الإجراء القانوني سيكون الفصل بيني وبين من سرق أغنيتي.. ولن أتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية".

- عام 2018 طرحت نانسي عجرم أغنيتها بدنا نولع الجو، ثم أعلنت مفاجأتها أن الملحن جوزيف جحا، باع اللحن نفسه لمغنية صاعدة اسمها إنجي.

- الفنان العراقي روني داوود اتهم نانسي عجرم أيضًا بسرقة أغنيته، وقال إن النقطة الأولى في قضيته هي تطابق عنواني الأغنيتين، وقد حملا نفس الاسم وهو قلبي يا قلبي، علمًا أن أغنيته كانت قد طرحت في منتصف شهر أغسطس/ آب عام 2019، أي قبل ما يقارب خمسة أشهر من موعد طرح أغنية نانسي عجرم.

ألبوم نانسي 10

وطرحت نانسي عجرم الإعلان التشويقي لألبومها الذي أطلقت عليه في البرومو نانسي 10، بعد طرحها نانسي 9 منذ عام 2017.

وظهرت خلال البرومو في لقطات مصورة مختلفة، خلال تصوير أغاني ألبومها الجديد نانسي 10 الذي ينتظره جمهورها.

وعلقت نانسي بصوتها واضعة خطة هروبها من الأحداث الجارية عالميًا وضغوطات الحياة: "كم مرة جربت تهرب؟ كم مرة ترجع على ذات النقطة؟ كم مرة رحت ولقيت حالك عند العالم اللي بتحبا؟ كم مرة ركضت ولقيت قصص ما بحياتك سامعها؟… ارجع لأول مرة قررت تفتش على شي جديد وفكر بنوتة موسيقى بتحبا.. واعرف أنه بس الموسيقى فيها تخليك تهرب".

وكانت نانسي عجرم قد اوضحت قبل فترة أن الألبوم يتضمن 10 أغنيات، موضحة أن هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم لكن هناك أغنيات أخرى أرجت اتخاذ القرار فيها لفترة، لافتة إلى أن سبب تأخيرها في طرح الألبوم هو الظروف العالمية وما حدث بسبب فيروس كورونا من تداعيات.