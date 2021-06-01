الجيش الامريكي يقرر تسليم اكبر قواعده العسكرية في أفغانستان للقوات الافغانية

ونشرت القناة الإخبارية الأفغانية الأولى على صفحتها في "تويتر" خبرا جاء فيه: "قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، ستسلم لقوات الأمن الأفغانية".

وفي سياق متصل، أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية قامت بتسليم عدد من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.



وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".