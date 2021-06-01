انت الان تتابع خبر اطلاق رواتب مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".
وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".
وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".