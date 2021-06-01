اطلاق رواتب مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

