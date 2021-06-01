المباشرة بدفع المنحة المخصصة لعوائل ضحايا ابن الخطيب

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مصرف الرشيد باشر اليوم بدفع منحة البنك المركزي العراقي التي خصصها لعوائل الشهداء وجرحى مستشفى ابن الخطيب".

وبين ، ان "(فرع ارخيته) الذي خصص لدفع المنحة لمستحقيها باشر منذ الصباح والعمل جاري باشراف مدير قسم الرقابة وبحضور لجنة مشرفة من مجلس الوزراء".



واضاف ان "العمل سيستمر لغاية الساعة السادسة مساء لهذا اليوم والايام القادمة"، داعيا "ذوي الشهداء والجرحى من الدرجة الاولى مراجعة الفرع المذكور اعلاه للاستلام".