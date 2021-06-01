انت الان تتابع خبر بالفيديو استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراراً بشأن استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، مبينة انه بمقدور القوى السياسية استبدال من تم استبعادهم بأسماء أخرى، بعد استكمال المُستبعدين لفترة الطعن القانوني بالقرار



بعدما طال الحديث عن تباين الاراء بين الشارع العراقي حول انشاء حكومة طوارئ وبين تسابق القوى السياسية لاجراء انتخابات مبكرة واخرى تسعى لتأجيلها الى وقت غير معلوم ولمأربٍ اخرى, خرجت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان نسف اغلب القوى السياسية بعد ان قررت استبعاد 20 مرشحا من الانتخابات المقبلة استنادا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات، وضمت الأسماء الواردة محافظ صلاح الدين السابق وزعيم كتلة الجماهير النائب الحالي أحمد الجبوري المعروف بكنية أبو مازن، إضافة إلى سياسيين ونواب برلمان سابقين وسط توقعات باستبعاد اسماء اخرى، وبحسب البيان، فقد تم استبعاد كل من ذياب محمد، وريسان الغراوي، وناظم زاير ، ونبيل محمد ، وعلي درويش، وفالح عبد العالي، وعلي يوسف ، وعلي سالم ، وكاظم البديري، وباسم عبد الله ، وعلي هادي ، وحسن فرحان ، وحنان هندي ، وحياة كاظم ، وبسمان ذنون ، وأحمد إسماعيل ، وإياد عبود ، ومحمد حسين ، وأحمد عبد الله ، ومعروف الشمري، اما سبب الاستبعاد، فقد اكدت مصادر سياسية في بغداد إن القرارات لا تتعلق بحزب "البعث" وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد كل من يثبت انتماؤه أو عمله سابقا مع الحزب المحظور، لكنها تتعلق بقضايا مالية أو جنايات وجنح مختلفة، بينها قضايا الفساد المالي. حيث اوضحت مصادر مقربة من القرار أن من تم استبعادهم من عدة كتل وأحزاب، لا يقتصرون على طرف معين، والقرار يعتبر قطعيا ما لم يتم الطعن به من قبل المحكمة المختصة.



وفي ظل التحركات المتعلقة بمفوضية الانتخابات باتت الكتل السياسية تنظر الى موضوع التأجيل بأنه حتمي، فيما تؤكد الحكومة من خلال ادواتها ان هذا الموضوع لن يتم ابدا ما لم تتدخل فيه ارادة الشعب.