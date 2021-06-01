عبد الله بن زايد: الإمارات تمتلك رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،، وبرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



تمتلك اليوم رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية التي حققتها على مدار 5 عقود، وتتطلع خلال الـ 50 عاماً المقبلة إلى مضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة التميز والريادة وصولاً إلى أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد «عبر تقنية الاتصال المرئي» استعراض مبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة مؤخراً بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم بحث مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد وإطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة وفقاً للركائز الرئيسية للأنشطة الخاصة بعام الخمسين.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن جهود القادة المؤسسين أرست دعائم نهضة الوطن وتطوره على مختلف الصعد، مؤكداً أن الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد ستتضمن حزمة من المبادرات المبتكرة التي تعكس روح الاتحاد وقيمه السامية، قيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، التي شكلت ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة كما ستعبر عن تطلعاتها للمستقبل وطموحها الكبير لتحقيق الريادة العالمية. وأشاد سموه بمبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.