دبي تبدأ تطعيم من هم فوق الـ12 عاما بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

أعلنت هيئة الصحة بدبي، الثلاثاء، تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



يأتي ذلك في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة "كوفيد-١٩" وحماية للمجتمع من فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت تقديم 59,131 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 12,870,553 جرعة وبمعدل توزيع لقاح 130.13 جرعة لكل 100 شخص.

جاء ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".