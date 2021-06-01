المغرب يحبط مخططا إرهابيا ويوقف "داعشين"

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، توقيف عنصرين خطيرين تابعين لداعش، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من الساحة السورية العراقية، حيث انخرط في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.



وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، وفقا للعين، إنه تم إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لداعش أعمارهما 24 و 37 سنة ينشطان بمناطق بدوية ضواحي مدينة فاس.

المُعطيات الأولية، كشفت أن المعنيين أعلنا ولاءهما لتنظيم داعش الإرهابي، كما ينشطان بمنطقتين تُسميان "تامدافلت" و "بني خلاد"، وهما منطقتان قرويتان.

وبحسب البيان، فإن المشتبه فيهما خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المغرب تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المغرب وسلامة المواطنين .

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وتؤكد هذه العملية ، بحسب البيان، استمرار التهديدات الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتشدد على تلبية الدعوات التحريضية عبر الشبكة العنكبوتية لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.