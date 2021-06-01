أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

