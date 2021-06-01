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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                        ريال يمني                 دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24            52884 ريالًا               58.76$

 

الذهب عيار 22             48474ريالًا                53.86$

 

الذهب عيار 21              46278ريالاً               51.42$

 

الذهب عيار 18              39663 ريالاً              44.07$

 

أوقية الذهب                 1644867ريالاً          1827.63$

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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