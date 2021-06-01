محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة .. بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات القضايا والملفات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة " جائحة كوفيد - 19 " وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.