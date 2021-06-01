شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى جراء هجوم بسيارة مفخخة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من عناصر الأمن فى هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة طالبان، مساء أمس الاثنين، على مقر الشرطة فى منطقة "باغلان المركزى"، بإقليم باغلان، في شمال البلاد.

وقالت شرطة باغلان في بيان، إن الهجوم وقع عندما انفجرت مركبة "همفي" كانت محملة بالمتفجرات، بالقرب من مقر الشرطة.

وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قائد شرطة المنطقة وبعض أفرادها، أصيبوا في الهجوم.

وأوضح المسؤول أن الهجوم أعقبته معركة بالأسلحة النارية شنها مسلحون تمكنوا من الدخول إلى مقر الشرطة، إلا أن القوات الخاصة قالت بعد وقت قصير من الهجوم إن الوضع "تحت سيطرتها".