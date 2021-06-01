شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند ... 2230 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 2230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الحصيلة أقل من أمس الاثنين عندما سجلت تايلاند أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغت 5485 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1069 حالة.

وسجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية 3390 حالة شفاء.

وسجلت تايلاند منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي، بداية الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا 133 ألفا و 159 حالة إصابة ، بينهم 84 ألفا و 309 حالات شفاء.

ومنذ بداية الجائحة العام الماضي، سجلت تايلاند 162 ألفا و 22 حالة إصابة.