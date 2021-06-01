وزير التربية يصدر توجيها بشأن المحاضرين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، التقى اليوم، محافظ ذي قار احمد الخفاجي، وبحث معه الملف التربوي في المحافظة .

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء تناول مسائل متعددة تتعلق بمجريات العملية التربوية منها ملف المحاضرين المجانيين، واهمية الاسراع بإكمال عقودهم، فضلاً عن مناقشة ملف المحاضرين من خريجي المعاهد الاسلامية، إذ وجه الدليمي بتحويلهم من محاضرين الى وظائف ادارية تثميناُ لجهودهم خلال الفترة الماضية".



وتابع انه "تم مناقشة ملف الابنية المدرسية وان معالجة هذه المشكلة تحظى باهتمام كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لإنهاء حالة الدوام المزدوج الذي تُعاني منه اغلب المحافظات نتيجة الازمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية".