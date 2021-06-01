قوات GIS المصرية.. القوة الضاربة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هم الصقور ورجال الظل، أثرهم في كل مكان تراه دون أن تراهم، سرعتهم كالسيف الحاسم، يضربون كالبرق، يقفون بالمرصاد للإرهابيين ويضربون معاقلهم بلا هوادة.. إنها قوات G.I.S المسؤولة عن تأمين رجال المخابرات العامة المصرية.

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فما هي قوات GIS المصرية؟

G.I.S هي قوات تابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وهي اختصار لـ"General Intelligence Security".

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تتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، تظهر فقط في المواقف الكبرى، كتأمين وصول شخصيات رسمية، أو تسليم واستلام مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.