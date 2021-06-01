مقتل 4 شرطيين أفغان.. سيارة ملغومة لـ"طالبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة "طالبان" على مقر الشرطة شمالي البلاد.

ووقع الانفجار في منطقة "باغلان المركزي" بإقليم باغلان شمالي البلاد أمس الإثنين.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن شرطة باغلان القول في بيان، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 0630 مساء بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت مركبة "همفي" كانت محملة بالمتفجرات، بالقرب من مقر الشرطة.

وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قائد شرطة المنطقة وبعض أفرادها، أصيبوا في الهجوم.

وأوضح المسؤول أن الهجوم أعقبته معركة بالأسلحة النارية شنها مسلحون تمكنوا من الدخول إلى مقر الشرطة، إلا أن القوات الخاصة قالت بعد وقت قصير من الهجوم إن الوضع "تحت سيطرتها".

وأضاف فريد سيد خليلي، وهو من قادة الجيش، أن الهجوم تسبب في أضرار ببعض منازل المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن "الانفجار كان هائلا وألحق أضرارا بمنازل المدنيين، حتى مسافة 500 متر"، مؤكدا أن قوات الأمن تصدت لهجوم طالبان عقب الانفجار.

وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم؛ حيث تصعد من هجماتها مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد أن انسحاب القوات من أفغانستان يتم بوتيرة "أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.

وفي أبريل/نيسان أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب الجنود المنتشرين على الأراضي الأفغانية والبالغ عديدهم حينها 2500 عسكري، وذلك بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي الذكرى السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى غزو أفغانستان.

ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاجون نشرتها الثلاثاء القيادة الوسطى للجيش أنجز إلى الآن 16 إلى 25 % من الانسحاب.