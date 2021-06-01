جيرهارد شرودر.. من حكم ألمانيا إلى محكمة الأسرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يثير مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر كثيرا من الجدل، تارة بزيجاته التي تخطت الرقم 5، أو علاقته مع روسيا.

لكن مشاكل الرجل وصلت إلى محكمة الأسرة لأول مرة، بعد أن حصل طليق زوجة شرودر الحالية، على حكم بالتعويض عن "الألم والمعاناة" بعد ارتباط زوجته السابقة بمستشار ألمانيا السابق، قبل أن تحصل على الطلاق رسميا.



وألزمت محكمة الأسرة في سيول، شرودر (77 عاما) بدفع تعويض إلى طليق زوجته الكورية الحالية، سويون شرودر "٥٣ عاما" يعادل حوالي 22000 يورو.

طليق سويون شرودر، وهو جراح تجميل كوري، طلق زوجته في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧، بشرط إنهاء علاقتها بشرودر في نفس الوقت، بعد أن علم بوجود علاقة بينهما.

لكن ما حدث هو العكس، حيث احتفل شرودر وسويون بزفافهما في مايو/ أيار ٢٠١٨.

وفي كوريا، تعتبر قضايا الخيانة الزوجية مشكلة كبيرة لمرتكبها.

وتعرفت سويون على شرودر في عام ٢٠١٥، وتطور الأمر إلى علاقة حب في ٢٠١٦، عندما كانت متزوجة من جراح التجميل الكوري.

بل إن شرودر نفسه كان متزوجا من زوجته الرابعة، دوريس كوبف، وانفصل عنها دون طلاق رسمي في مايو/ أيار ٢٠١٦، ثم حدث الطلاق بينهما في ربيع ٢٠١٨ قبل أسابيع من زواجه من زوجته الكورية.

وشغل شرودر منصب مستشار ألمانيا في الفترة بين ١٩٩٨ و٢٠٠٥، ويرتبط في الوقت الحالي بعلاقات قوية مع روسيا ويترأس شركة عملاقة مملوكة للأخيرة.