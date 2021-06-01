تحطم مقاتلة إيرانية ومقتل قائدها ومساعده جنوب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الثلاثاء، بتحطم مقاتلة إيرانية، ومقتل قائدها ومساعده، جنوبي البلاد.

ووفق ما طالعته ”الخليج 365” في وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، فقد تحطمت طائرة عسكرية إيرانية من طراز F-5، في مدينة دزفول الواقعة في جنوب غرب البلاد، حيث تضم قاعدة جوية تابعة للجيش.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية مطلعة قولها، إن المقاتلة تحطمت بعد لحظات من إقلاعها من قاعدة وحدتي الجوية بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن سبب التحطم ناتج عن "خلل فني أدى إلى سقوطها ومقتل قائد الطائرة كيانوش باستاني، ومساعده حسين نامي".

وطائرة F-5 هي مقاتلة أمريكية من إنتاج شركة نورثروب، صممت في الخمسينيات ودخلت خط الإنتاج في بداية الستينيات، أنتج منها أكثر من 2,700 نسخة وصُدرت للعديد من الدول.

ويبلغ مدى الطائرة 1,400 كلم، بسرعة قصوى نحو 1,700 كلم/س.

ويشمل تسليح الطائرة 6 نقاط تعليق للصواريخ، إضافة إلى مدفعين عيار 20 ملم.