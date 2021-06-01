شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات ميانمار تتأجج.. والجيش يفشل في إخمادها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

تظاهر مؤيدو الديمقراطية في ميانمار، الثلاثاء، في مناطق عدة، مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية، بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة في انقلاب.

وعلى الرغم من حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن، فلا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام وإخماد الاحتجاجات المتأججة، بعد اعتقال أونج سان سو تشي، وكبار قادة حزبها، ما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد، وإضرابات شلّت مناحي الحياة.

وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونج لون، حسبما أظهرت صورة نشرتها صحيفة «إيراوادي» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، احتشدت مجموعة من المتظاهرين، أغلبهم شبان، في منطقة كاميوت بيانجون، مركز ميانمار التجاري، مثلما ظهر في صور نشرتها بوابة «ميانمار الآن» الإخبارية. وقتلت القوات الأمنية 840 شخصاً منذ الانقلاب وفق ما أعلنته جماعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس المجلس العسكري، مين أونج هلاينج، إن عدد القتلى يقترب من 300، مرجحاً عدم اندلاع حرب أهلية في ميانمار.